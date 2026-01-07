25 Jahre Welterbe Gartenreich Investitionen: Nach dem Jubiläum ist vor dem Aufbruch

Bilanz und Ausblick: 2025 wird an die Aufnahme des Gartenreichs in die Welterbeliste der Unesco erinnert. Wie viele Besucher einzelne Angebote nutzen und wie es 2026 mit dem Bau des neuen Welterbezentrums am „Gelben Haus“ weitergeht.