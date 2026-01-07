25 Jahre Welterbe Gartenreich Investitionen: Nach dem Jubiläum ist vor dem Aufbruch
Bilanz und Ausblick: 2025 wird an die Aufnahme des Gartenreichs in die Welterbeliste der Unesco erinnert. Wie viele Besucher einzelne Angebote nutzen und wie es 2026 mit dem Bau des neuen Welterbezentrums am „Gelben Haus“ weitergeht.
07.01.2026, 18:25
Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Dass sie auf ein „erfolgreiches und zufriedenstellendes Jubiläumsjahr zurückblicken können“, teilt auf Anfrage Janin Müller von der Touristinformation des Welterbezentrums Gartenreich Dessau-Wörlitz mit. Gefeiert wurde 2025 die Vergabe des Unesco-Welterbetitels für das Gartenreich vor 25 Jahren.