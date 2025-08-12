Vielfach Vorbestrafter steht einmal mehr in Wittenberg vor Gericht. Verantworten muss er sich wegen Diebstahls und Drogen.

Immer wieder vor Gericht: Mann kriegt Leben nicht auf die Reihe

Wittenberg/MZ. - So schnell wird der Mann, der sich auf die 50 zubewegt und an diesem Montagvormittag schwer atmend im Gerichtssaal in Wittenberg sitzt, das Gefängnis nicht verlassen. Er wird bereits in Handschellen in den Verhandlungssaal geführt, noch bis nächstes Jahr sitzt der gebürtige Dessauer eine Haftstrafe in der Vollzugsanstalt in Halle ab. Und jetzt kommen noch einmal einige Monate hinzu.