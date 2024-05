Bitte einsteigen! Schon in der Vergangenheit konnten Interessierte zum Welterbetag die auch sonst verkehrende Welterbelinie 304 nutzen. Kommende Woche, am 2. Juni, ist das wieder möglich.

Wittenberg/MZ. - „Vielfalt entdecken und erleben“ lautet das Motto des diesjährigen Unesco-Welterbetages am 2. Juni. Bundesweit soll dann nach dem Willen der Veranstalter ein Blick „auf den Facettenreichtum der 52 Kultur- und Naturstätten in Deutschland“ geworfen werden. Reich gesegnet mit diesen Stätten ist bekanntlich die Region in und um Wittenberg und bis nach Dessau. Mit Luthergedenkstätten, Bauhaus, Gartenreich und Elbe (Biosphärenreservat) finden sich hier allein vier einzigartige Orte, die entdeckt werden wollen. Zu jeder Zeit und nun besonders auch zum Welterbetag.

Zwischen den Hotspots

Wie die Geschäftsführerin des Verbands Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, Elke Witt, mitteilt, sind von allen Anbietern vielfältige Aktionsprogramme vorbereitet worden. Darüber hinaus können Interessierte erneut die Welterbelinie 304 nutzen, also mit dem Bus zwischen den Hotspots verkehren. Im Bus geboten wird ein Begleitprogramm: Jan Pajak als Jan von Suppengrün ist mit der Gitarre zu erleben, und zwar zwischen Wittenberg und Dessau und zurück. Aber auch Astrid Räuchle als Barbara Cranach und Katja Köhler als Katharina von Bora haben Auftritte, ebenso Gästeführerin Martina Wormuth, außerdem werden „Barocke Damen des Gutsparks Altjeßnitz“ auf der Route Dessau-Wörlitz und zurück angekündigt. Die Fahrten mit der Welterbelinie 304 sind am 2. Juni von 10 bis 18 Uhr kostenfrei. Witt zufolge gibt es das Busprogramm inzwischen zum dritten Mal. Man wollte damit auch die Welterbelinie 304 „touristisch aufwerten“, die freilich nicht nur zum Welterbetag genutzt werden kann. Dann aber gibt es spezielle Offerten an den einzelnen Welterbestätten in der Region. Die MZ stellt einige vor.

Die Gärten der Meisterhäuser

Im Biosphärenreservat Mittelelbe findet von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im Kapenschlösschen bei Oranienbaum statt. Dessau-Roßlau präsentiert sich mit seinen Bauhausbauten: Zwischen 12 und 17 Uhr gibt es die stündliche Führung „Architektur und Außenraum“ durch die Gärten der Meisterhäuser, Treffpunkt ist immer zur vollen Stunde am Haus Gropius (letzte Führung: 16 Uhr, Tickets gibt es unter www.bauhaus-dessau.de im Internet und im Haus Gropius). Darüber hinaus wird von 14 bis 17 Uhr eine Welterbe-Radtour durch Dessau angeboten. Start soll am Fahrradstand neben dem historischen Arbeitsamt (August-Bebel-Platz) sein, Anmeldung unter 0340/88292000.

Jan Pajak hat schon einmal in der Welterbe-Buslinie 304 musiziert. (Foto: Welterberegion)

Komödie bei Melanchthon

Viel erleben lässt sich in Wittenberg. Dort erwartet die Gäste nach Auskunft der Luther-Museen von 14 bis 16 Uhr in historischer Atmosphäre ein Konzert der Band Funkfeel auf dem Lutherhof. Picknickdecke und Picknickkorb können eingepackt und zusammen mit Familie und Freunden ein entspannter Konzertnachmittag im Grün des Lutherhofs verbracht werden, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Das Restaurant „von Bora“ biete an diesem Nachmittag für die Konzertbesucher Kaffee- und Kuchenspezialitäten sowie kalte Getränke an. Der nahe gelegene Melanchthongarten wird zur Bühne für eine antike Komödie. Dort zeigt der Verein Theater Provinz Kosmos „Die Archaner oder der Friede des Dikaiopolis“, eine der ältesten überlieferten Komödien der Menschheit.

Geschrieben wurde das Stück vom griechischen Komödiendichter Aristophanes. „Da sich Philipp Melanchthon zeitlebens mit klassischer Lektüre auseinandersetzte, kam er auch mit den Werken des Aristophanes in Berührung und übersetze diese aus dem Griechischen. Umso passender ist es, dass nun eines dieser Werke erstmals im Melanchthongarten zu sehen sein wird“, teilen die Gastgeber mit.

Im Garten der Fürstin

Last but not least das Gartenreich Dessau-Wörlitz: Dort können sich Besucher am 2. Juni auf Führungen freuen. Neben anderen Aktionen steht ein Wandelkonzert auf dem Programm: 14 Uhr im Wörlitzer Park.

Ticketinfos gibt es bei www.anhaltisches-theater.de.

Kleine Gruppen werden durch den „Garten der Fürstin“ geführt und erleben ein kleines musikalisches Programm. Zum Abschluss soll es eine Kaffeetafel mit Konzert am Haus der Fürstin geben.