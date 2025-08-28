Sabine Priezel möchte Menschen helfen, Stress abzubauen und alte Muster zu verändern. Welche Therapie sie in Wittenberg einsetzt und was Krankenkassen zur Hypnose sagen.

Hypnose in Wittenberg: So läuft eine Sitzung wirklich ab

Heilpraktikerin Sabine Priezel in ihrem Garten in Wittenberg – hier tankt sie Ruhe für ihre Hypnose-Arbeit.

Wittenberg/MZ. - Hypnose wird oft mit Show-Auftritten im Fernsehen assoziiert, in denen Menschen willenlos wirken. Doch die Realität ist anders, sagt Sabine Priezel, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie begleite in Wittenberg Menschen auf ihrem Weg, „Stress abzubauen und alte Muster zu verändern“. Wie sie ihre Hypnose beschreibt und was Krankenkassen davon halten.