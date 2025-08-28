Neben dem alten Heizwerk in Raguhn steigt die Fete des Sommers. Angesagt hat sich neben DJs auch die Partyband „Atemlos“.

Die Regler stehen auf Party pur - DPS Club-Crew aus Schierau feiert in Raguhn das große Wiedersehen

Die Tanzfläche wird wieder sehr voll werden.

Raguhn/MZ. - Vor genau einem Jahr war alles ein Experiment. Jetzt wird nachgelegt. „Wir drehen richtig auf “, sagt Michael Drimel. Er gehört zu DPS Club Familie, die im August 2024 nach jahrelanger Pause auf dem Gelände am alten Heizwerk in Raguhn an die großen Zeiten der Party-Location in Schierau erinnert hat. Jetzt wird das Areal in der Markeschen Straße 63 A der Muldestadt erneut zum Hotspot der Szene. Und das an gleich zwei Tagen.