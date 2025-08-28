OB Vogt führt merkwürdige „Sparmaßnahme“ ein Zwei Chauffeure oder ein Kind? Stadträte in Halle sind wütend auf OB Vogt
Die Stadt Halle muss sparen. Oberbürgermeister Vogt kürzt den Stadträten deshalb die Leistungen. Jetzt sind Eltern sauer auf ihn. Der Streit ums Geld wird persönlich.
28.08.2025, 18:10
Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat unter Stadträten für großen Unmut gesorgt. Vor allem Mandatsträger mit Kindern machen ihm Vorwürfe, denn der OB kürzt ihnen die Zuschüsse. Halle müsse Geld sparen, sagt Vogt. Gleichzeitig genehmigte er sich selbst aber einen zweiten Chauffeur und einen frischen neuen BMW. Misst der OB mit zweierlei Maß?