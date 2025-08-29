Eine Katze vom Baum holen ist nur der Anfang: Feuerwehrleute aus ganz Sachsen-Anhalt üben in Wittenberg den Ernstfall. Mit der Drehleiter geht es dabei hoch hinaus und quer durch die Stadt.

Hoch hinaus: Feuerwehrleute aus ganz Sachsen-Anhalt üben in Wittenberg mit der Drehleiter

Wittenberg/MZ - Hoch hinaus geht es in Wittenberg in dieser Woche für Feuerwehrleute aus ganz Sachsen-Anhalt. Anlass ist der Lehrgang „Maschinist für Drehleiter“, der derzeit im Stadtgebiet stattfindet. Acht Teilnehmer lernen dabei im Zeitraum von fünf Tagen, wie sie die Drehleiter im Brand- oder Hilfeleistungsfall richtig einsetzten.