Mehrere Haushalte in Rehain ohne Wasser – Bereiche nah der Feuerwehr und der B187 betroffen

Schweres Gerät wurde herangeschaft, um den Rohrbruch bei Rehain schnellstmöglich zu beheben

Rehain/MZ. - Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) Elbe-Elster-Jessen wurden an diesem Freitagvormittag zum Beheben einer Havarie im Trinkwassernetz gerufen. Gegen 0.30 Uhr trat der Leitungsbruch auf dem Areal zwischen Bahnstrecke und dem Ort Rehain ein.