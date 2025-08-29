weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Havarie im Trinkwassernetz von Rehain: Mehrere Haushalte in Rehain ohne Wasser – Bereiche nah der Feuerwehr und der B187 betroffen

Havarie im Trinkwassernetz von Rehain Mehrere Haushalte in Rehain ohne Wasser – Bereiche nah der Feuerwehr und der B187 betroffen

Leitungsbruch nahe Bahnstrecke – WAZV informiert über aktuelle Lage. Was betroffene Haushalte beachten sollten.

Von Klaus Adam 29.08.2025, 13:30
Schweres Gerät wurde herangeschaft, um den Rohrbruch bei Rehain schnellstmöglich zu beheben
Schweres Gerät wurde herangeschaft, um den Rohrbruch bei Rehain schnellstmöglich zu beheben (Foto: Torsten Winkelbauer/WAZV)

Rehain/MZ. - Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) Elbe-Elster-Jessen wurden an diesem Freitagvormittag zum Beheben einer Havarie im Trinkwassernetz gerufen. Gegen 0.30 Uhr trat der Leitungsbruch auf dem Areal zwischen Bahnstrecke und dem Ort Rehain ein.