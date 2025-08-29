Der zum dritten Mal ausgezeichnete Pensions-Betreiber Torsten Biel erzählt, was seine Gäste von Naumburg und der Umgebung halten. Was sich die Tourismus-Chefin wünscht und welche Bereiche boomen.

Naumburg. - Torsten Biel ist seit über 30 Jahren als Fotograf von Tageblatt/MZ in der Region bestens bekannt. Seit 14 Jahren aber ist er auch Betreiber der Pension „Typisch Naumburg“ am Reußenplatz – und das sehr erfolgreich. Nach 2022 und 2024 wurde ihm in der vergangenen Woche schon zum dritten Mal die Auszeichnung „Gästeliebling der Region Saale-Unstrut“ in der Kategorie „Pension“ des Landestourismusverbandes Sachsen-Anhalt verliehen. Was die Besucher an unserer Region schätzen, was sie überrascht und was sie kritisieren, darüber hat Redakteur Harald Boltze mit Torsten Biel sowie mit Antje Peiser, der Geschäftsführerin der Saale-Unstrut Tourismus GmbH, gesprochen.