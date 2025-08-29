Güntersberge/MZ/tho. - Jetzt sind auch die Güntersberger auf den Flohmarkt-Geschmack gekommen: Am Samstag, 20. September, findet im Ort zum ersten Mal ein Hofflohmarkt statt. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher stöbern und bummeln. Die Stände sind mit Luftballons markiert. Angeboten wird Flohmarkt-Typisches wie Kleidung, Spielzeug, Bücher und Haushaltsgegenstände. Dinge, die der eine nicht mehr braucht, der andere aber vielleicht sucht.

Fast 30 Teilnehmer hätten sich bereits gemeldet, sagt Katrin Böttcher. Und es könnten noch mehr werden. Denn noch bis zum 6. September haben die Güntersberger Zeit, sich bei ihr oder Petra Kahl zu melden. „Wir hatten erst überlegt, das irgendwie zusammenzufassen“, sagt Böttcher, auch mit Blick auf die Entfernungen im Ort, „aber dann wäre es ja kein Hofflohmarkt mehr gewesen.“

Hofflohmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass der Verkauf nur auf privatem Grund stattfindet – auf dem Hof, im Garten, in der Garage – und nur von privat an privat verkauft wird. Ferner bieten Hofflohmärkte auch Gelegenheit, mit den Nachbarn und anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Der Hofflohmarkt in Güntersberge geht von 10 bis 16 Uhr.