Was die Hobby-Wetterfrösche für den September 2025 zwischen Flämingrand und Dübener Heide herausgefunden haben.

Ein Gartenrotschwänzchen sonnt sich. Im September gab es zahlreiche sonnige Tage.

Wittenberg/MZ. - Relativ unspektakulär? Sommerlich warm begann der erste Herbstmonat des Jahres 2025, gleich 26 bis 29 Grad nach Celsius zeigten die Thermometer am Nachmittag, leichte Erwärmung zum Monatswechsel. Am 4. September ein weiterer Sommertag, die „restlichen“ Tage blieben bei 21 bis 24 Grad, somit ergab sich ein Temperaturüberschuss in der ersten Dekade von 2,3 Grad. An sechs Tagen im genannten Zeitraum Niederschläge, welche eine erfreuliche Ergänzung der zum Ende des Augusts erfolgten Milderung der relativ trockenen Zeit brachten. Im Mittel des Landkreises sind fast 17 Liter pro Quadratmeter in den Regenmessern gelandet, 23 Liter konnten in Ateritz verbucht werden.