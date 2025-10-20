Nach Mobbingvorwürfen gegen Geschäftsführer „Doppelspitze“ für Stadtwerke Quedlinburg: Wie Unternehmen aus Dauerzoff geführt werden soll
Nach internen Konflikten bei den Stadtwerken Quedlinburg und verschobenen Entscheidungen im Aufsichtsrat soll nun eine Doppelspitze in dem kommunalen Unternehmen für Ruhe sorgen. Doch nicht alle sind überzeugt.
Quedlinburg/MZ. - Die Geschäftsführung der Stadtwerke Quedlinburg soll neu und erweitert aufgestellt werden. Das hatte der Aufsichtsrat beschlossen, nachdem er zuvor die Entscheidung, wie es an der Spitze des kommunalen Unternehmens weitergehen soll, wegen des Konflikts zwischen Mitarbeitern und dem Geschäftsführer mehrfach verschoben hatte. Nun ist Weiteres bekannt.