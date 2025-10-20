Erneuerbare Energien Geplanter Solarpark unweit eines Kulturdenkmals in Drosa: Entscheidung liegt nun beim Landkreis
Das Osternienburger Land erteilt sein Einvernehmen zum geplanten Solarpark bei Drosa nicht. Warum das nicht bedeutet, dass am Ende nicht doch gebaut wird.
20.10.2025, 08:00
Drosa/MZ. - Dass die Gemeinde sich einen Solarpark unweit des Hünengrabes in Drosa nicht vorstellen kann, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld jetzt Schwarz auf Weiß. „Wir haben die Ablehnung unseres gemeindlichen Einvernehmens an den Landkreis geschickt“, teilt Anica Nagel, die Fachbereichsleiterin für Bauwesen, auf MZ-Nachfrage mit.