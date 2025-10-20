weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Erneuerbare Energien: Geplanter Solarpark unweit eines Kulturdenkmals in Drosa: Entscheidung liegt nun beim Landkreis

Erneuerbare Energien Geplanter Solarpark unweit eines Kulturdenkmals in Drosa: Entscheidung liegt nun beim Landkreis

Das Osternienburger Land erteilt sein Einvernehmen zum geplanten Solarpark bei Drosa nicht. Warum das nicht bedeutet, dass am Ende nicht doch gebaut wird.

Von Stefanie Greiner 20.10.2025, 08:00
Viele Bürger haben die Sitzung des Gremiums in Drosa verfolgt.
Viele Bürger haben die Sitzung des Gremiums in Drosa verfolgt. (Foto: Ute Nicklisch)

Drosa/MZ. - Dass die Gemeinde sich einen Solarpark unweit des Hünengrabes in Drosa nicht vorstellen kann, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld jetzt Schwarz auf Weiß. „Wir haben die Ablehnung unseres gemeindlichen Einvernehmens an den Landkreis geschickt“, teilt Anica Nagel, die Fachbereichsleiterin für Bauwesen, auf MZ-Nachfrage mit.