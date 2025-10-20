Bei Tiefbauarbeiten in Dessau wurden bedeutsame archäologische Funde gemacht. Mit Folgen für die Bauarbeiten.

Archäologen gehen wieder auf die Suche - Neue Sperrung in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Tiefbauarbeiten des Gemeinschaftsvorhabens der Stadt Dessau-Roßlau mit den Stadtwerken in der Ferdinand-von-Schill-Straße auf der Kreuzung der Hans-Heinen-Straße werden fortgesetzt. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt.

Bei früheren Arbeiten im Randbereich waren archäologisch bedeutsame Anlagen festgestellt worden. „Es wird angenommen, dass diese sich weiter ausdehnen“, erklärte ein Sprecher. Das Landesamt für Denkmalpflege werde deshalb die Erkundungsarbeiten erweitern. Dazu werden ab Montag, 23. Oktober, bis zum 7. Dezember weitere Sondierungsarbeiten in der Kreuzung durchgeführt. Dies seien notwendig, um die eigentlichen Tiefbauarbeiten später nicht zu behindern.

Die erneute Sperrung betrifft die Einmündung der Hans-Heinen-Straße auf die Ferdinand-von-Schill-Straße sowie die Einmündung Johannisstraße auf die Ferdinand-von-Schill-Straße. Die Fahrbeziehung von der Ferdinand-von-Schill-Straße zur Johannisstraße bleibt weiterhin bestehen.