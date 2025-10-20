Die Big Band Wolfen sorgte am Samstag für eine volle Aula in der Steinfurther Grundschule. Damit setzten die Musiker ein wichtiges Zeichen für den Erhalt ihrer Konzerte.

Swing statt Schulstille - So hat die Big Band Wolfen am Wochenende in Steinfurth begeistert

Die Mitglieder der Big Band Wolfen zeigten am Samstag, was für ein eingespieltes Team sie sind.

Steinfurth/MZ. - Nur weil Herbstferien sind und dazu auch noch Samstag ist, bleibt es in den Schulen still? Nicht in Steinfurth. Dort hauten am 18. Oktober vor allem die älteren Junggebliebenen in der Grundschulaula auf den Putz. Denn die Big Band Wolfen gab traditionsgemäß ihr Herbstkonzert und lud alle ein, zu kraftvollen Swing-Klängen in Erinnerungen zu schwelgen und einen besonderen Tag bei Kaffee, Kuchen und Bockwurst zu genießen.