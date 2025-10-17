Nach tragischem Unfall kurz vor Weihnachten Mann aus Braunsbedra wegen fahrlässiger Tötung seines Sohnes angeklagt

Kurz vor Weihnachten war ein Mann aus Braunsbedra auf der Autobahn A9 bei Bad Dürrenberg in ein Stauende gerast. Sein zehnjähriger Sohn saß auf dem Beifahrersitz und starb infolge des Aufpralls noch am Unfallort. Nun hat der Prozess gegen den 46-Jährigen am Amtsgericht Merseburg begonnen.