Nach tragischem Unfall kurz vor Weihnachten Mann aus Braunsbedra wegen fahrlässiger Tötung seines Sohnes angeklagt
Kurz vor Weihnachten war ein Mann aus Braunsbedra auf der Autobahn A9 bei Bad Dürrenberg in ein Stauende gerast. Sein zehnjähriger Sohn saß auf dem Beifahrersitz und starb infolge des Aufpralls noch am Unfallort. Nun hat der Prozess gegen den 46-Jährigen am Amtsgericht Merseburg begonnen.
Aktualisiert: 20.10.2025, 14:59
Merseburg/MZ. - Rund zehn Monate nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 bei Bad Dürrenberg, bei dem ein zehnjähriger Junge ums Leben kam, muss sich der Vater des Kindes nun vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten.