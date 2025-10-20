Gestaltungsplan in Bitterfeld abgespeckt Wann wird der Verkehrskreisel bunt? - Arbeiten für Blühwiese an der Mühlstraße haben begonnen
Auf dem Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße wird gearbeitet. Dort soll die minimale Gestaltungsvariante mit Blühwiese und Stadtnamen umgesetzt werden. Doch wie sieht der Zeitplan aus?
Aktualisiert: 20.10.2025, 12:22
Bitterfeld/MZ. - Bewegung am Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße: Mitarbeiter eines externen Dienstleisters haben vergangene Woche auf der ovalen Fläche gearbeitet. Beginnt schon jetzt die Umgestaltung des bisherigen Sorgenkind-Kreisels zu einer blühenden Fläche mitten in der Stadt?