Gestaltungsplan in Bitterfeld abgespeckt Wann wird der Verkehrskreisel bunt? - Arbeiten für Blühwiese an der Mühlstraße haben begonnen

Auf dem Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße wird gearbeitet. Dort soll die minimale Gestaltungsvariante mit Blühwiese und Stadtnamen umgesetzt werden. Doch wie sieht der Zeitplan aus?