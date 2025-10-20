weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gestaltungsplan in Bitterfeld abgespeckt: Wann wird der Verkehrskreisel bunt? - Arbeiten für Blühwiese an der Mühlstraße haben begonnen

Gestaltungsplan in Bitterfeld abgespeckt Wann wird der Verkehrskreisel bunt? - Arbeiten für Blühwiese an der Mühlstraße haben begonnen

Auf dem Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße wird gearbeitet. Dort soll die minimale Gestaltungsvariante mit Blühwiese und Stadtnamen umgesetzt werden. Doch wie sieht der Zeitplan aus?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 20.10.2025, 12:22
Mitarbeiter eines Dienstleisters haben vergangene Woche auf der ovalen Fläche am Kreisverkehr Mühlstraße gearbeitet. (Foto: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - Bewegung am Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße: Mitarbeiter eines externen Dienstleisters haben vergangene Woche auf der ovalen Fläche gearbeitet. Beginnt schon jetzt die Umgestaltung des bisherigen Sorgenkind-Kreisels zu einer blühenden Fläche mitten in der Stadt?