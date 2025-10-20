Überraschende Entscheidung Gästeterminals für Touristen kommen nicht - Warum Dessau-Roßlau Fördergeld ungenutzt lässt

Eigentlich sollten Touristen, die wegen des Bauhaus-Jubiläums nach Dessau kommen, an interaktiven Bildschirmen Informationen zur Stadt, zu Hotels und Festen erhalten. Doch die Stelen werden nun doch nicht realisiert. Was die Hintergründe sind.