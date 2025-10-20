weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Überraschende Entscheidung: Gästeterminals für Touristen kommen nicht - Warum Dessau-Roßlau Fördergeld ungenutzt lässt

Überraschende Entscheidung Gästeterminals für Touristen kommen nicht - Warum Dessau-Roßlau Fördergeld ungenutzt lässt

Eigentlich sollten Touristen, die wegen des Bauhaus-Jubiläums nach Dessau kommen, an interaktiven Bildschirmen Informationen zur Stadt, zu Hotels und Festen erhalten. Doch die Stelen werden nun doch nicht realisiert. Was die Hintergründe sind.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 20.10.2025, 12:30
Tourismusminister Sven Schulze hatte im Sommer den Fördermittelbescheid übergeben. Doch nun ist klar: Das Geld wird nicht genutzt.
Tourismusminister Sven Schulze hatte im Sommer den Fördermittelbescheid übergeben. Doch nun ist klar: Das Geld wird nicht genutzt. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - Touristen, die zum Bauhausjubiläum in diesem und im kommenden Jahr nach Dessau kommen, müssen auf ein geplantes Informationssystem verzichten.