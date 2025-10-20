Premiere für die erste Boxnacht in der Turnhalle der Berufsschule: Spannung, attraktive Titelkämpfe und fachkundiges Publikum. Zeitzer holen zwei Deutsche Meister-Titel.

Am Samstag fand die erste Zeitzer Boxnacht in der Turnhalle der Berufsschule statt. Hugo Gluth mit seinen Trainern auf dem Weg zum ersten Kampf.

Zeitz/MZ. - So sehen Sieger aus: Armando Hokic und Angelo Senkbeil vom BC Empor Zeitz gewannen Samstagnacht ihre Box-Kämpfe und den Deutschen Meistertitel der CBU (Commander Box Union). „Ich freue mich riesig“, sagt Armando Hokic. Seit zwei Jahren boxt er in Zeitz, wird von Frank Hauschild und Dominik Behnert trainiert. „Meine Strategie für den Kampf? Auf die Deckung achten und saubere Schläge setzen“, sagt der 17-jährige Armando Hokic. Seinen Kampf entschied er eindeutig für sich. Der Kampfrichter wertete alle vier Runden für den Zeitzer. „Bei Angelo stand der Kampf auf Messers Schneide, die ersten drei Runden waren sehr ausgeglichen. Quasi in den letzten zehn Sekunden in der vierten Runde hat Angelo mächtig Gas gegeben und den Sieg geholt“, sagt sein Trainer Dominik Behnert und fügt hinzu „Jetzt haben wir zwei Gürtel in Zeitz. Das ist phantastisch.“