  4. Das Geheimnis einer langen Ehe: Die Liebe! Warum es Ex-Traumschiff Arzt Nick Wilder nach Sangerhausen zieht

Ex-Traumschiff-Arzt Nick Wilder verschlägt es kommende Woche nach Sangerhausen. Dabei verrät er auch sein Geheimnis einer langen Ehe.

Von Joel Stubert 20.10.2025, 08:43
Lebt in Montana/USA und Bozen/Italien: Ex-Traumschiff-Arzt Nick Wilder.
Lebt in Montana/USA und Bozen/Italien: Ex-Traumschiff-Arzt Nick Wilder. Foto: Markus Scholz/dpa

Sangerhausen/MZ. - Jahrelang war er in der ZDF-Serie Traumschiff als Schiffsarzt Doc Sander zu sehen, auch in diversen anderen Fernsehserien wie „Rote Rosen“ oder als „Herr Kaiser“ in der Fernsehwerbung. Nun verschlägt es Nick Wilder nach Sangerhausen.