Gemessen an der Einwohnerzahl stehen in Dessau-Roßlau besonders viele „Bike and Ride“-Anlagen zur Verfügung. Auch die Radgarage am Hauptbahnhof ist inzwischen ein Erfolg.

Dessau bei Bike-and-Ride-Angebot ganz vorne mit dabei - Fahrradgarage mit Warteliste

Dessau-Roßlau/MZ. - Zwei lange Jahre sah es so aus als wäre die Idee gefloppt: Die Fahrradgarage auf dem Vorplatz des Dessauer Hauptbahnhofs blieb leer, weil die Stadt keinen Betreiber fand, der sich um sie kümmern wollte. Die im Jahr 2021 für 165.000 Euro aufgestellten und wetter- sowie diebstahlgeschützten Fahrradbügel blieben ungenutzt – bis sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) im September 2023 der Fahrradgarage annahm. Doch auch in den Monaten danach war die Auslastung überschaubar.