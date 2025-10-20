Ex-Traumschiff-Arzt Nick Wilder verschlägt es kommende Woche nach Sangerhausen. Dabei verrät er auch sein Geheimnis einer langen Ehe.

Sangerhausen/MZ. - Jahrelang war er in der ZDF-Serie Traumschiff als Schiffsarzt Doc Sander zu sehen, auch in diversen anderen Fernsehserien wie „Rote Rosen“ oder als „Herr Kaiser“ in der Fernsehwerbung. Nun verschlägt es Nick Wilder nach Sangerhausen.