Krampfanfall während Fahrt auf der A9 - Mercedes fährt gegen Warnbaken und kracht in Leitplanke

Dessau/MZ. - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig ist es am Samstag, 18. Oktober, kurz nach 10 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Ein 60-jähriger Fahrer war mit seinem Mercedes-Benz auf dem den rechten Fahrstreifen in Richtung Berlin unterwegs. Während der Fahrt erlitt der Mann nach Angaben der Polizei einen Krampfanfall. In Folge dessen sei das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zuerst mit zwei Warnbaken im Baustellenbereich und anschließend mit der rechten Leitplanke kollidiert.

Der Fahrer war aufgrund des Anfalls nicht ansprechbar und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.400 Euro.