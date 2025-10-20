Das traditionelle SR2-Rennen hat am Wochenende wieder Teilnehmer aus ganz Ostdeutschland nach Kleinkühnau gelockt. Was der „weiße Blitz“ damit zu tun hat und warum Fahrer und Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten kamen.

Maximaler Spaß mit wenig PS - Simson-Gaudi in Kleinkühnau begeistert Fahrer und Zuschauer

Simson SR2-Besitzer aus Ostdeutschland haben sich zum dritten Mal zu einem Rennen mit Geschicklichkeitswertung in Kleinkühnau getroffen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der geneigte Motorsport-Fan kennt das meist aus dem Fernsehen oder manchmal auch aus nächster Perspektive an den Rennstrecken: Bevor es ernst wird, wird noch einmal zur Fahrerbesprechung geladen, die Strecke getestet, ein Qualifying gefahren und dann final die Fahne zum Start des großen Rennens geschwungen.