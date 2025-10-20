Die Firma Pitzschel in Zeitz Qualität aus Zeitz zahlte sich aus: Warum Pitzschel nicht nur Drogerie war und einen so guten Ruf hatte

Viele Firmen aus Zeitz und dem Umland bezogen ihren Anstrichbedarf über die Firma Pitzschel, deren fachmännischer Rat und die prompte Lieferung geschätzt wurden. Wie es weiterging.