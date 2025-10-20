Die Firma Pitzschel in Zeitz Qualität aus Zeitz zahlte sich aus: Warum Pitzschel nicht nur Drogerie war und einen so guten Ruf hatte
Viele Firmen aus Zeitz und dem Umland bezogen ihren Anstrichbedarf über die Firma Pitzschel, deren fachmännischer Rat und die prompte Lieferung geschätzt wurden. Wie es weiterging.
20.10.2025, 16:00
Zeitz/MZ. - Die 1868 gegründete Firma Emil Pitzschel versorgte als Farben- und Lackgroßhandlung lange verlässlich den vielseitigen Zeitzer Industrieschauplatz und war gleichzeitig auch auf anderen Gebieten unternehmerisch tätig.