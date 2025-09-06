Der Historiker Hans-Jochen Seidel lebt nicht mehr. Seine sterblichen Überreste wurden anonym und auswärts bestattet. Warum jetzt an ihn erinnert wird.

Bülzig/Wittenberg/MZ. - Er war vielen bekannt und oft in Wittenberg präsent: der Historiker Hans-Jochen Seidel. Vor einiger Zeit starb der Mann, was, wie einige seiner Bekannten betonen, nicht einfach übergangen werden darf. Am Sonntag wird es in der Kirche von Bülzig einen Gottesdienst geben, in dem an ihn erinnert wird.