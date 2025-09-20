Brandbrief aus Kemberg sorgt für unzählige Reaktionen. Unterkünfte für Auszubildende aus dem Landkreis Wittenberg werden bereitgestellt. Warum die das Problem aber nicht ganz lösen.

Hilfe vom Ministerium nach Brandbrief - Diese Sorgen haben Wittenberger Firmen trotzdem

Die Auszubildenden Nick Tukay (v.l.) und Alexander Schäfer mit Nicole und Jens Schäfer in der Schulungshalle des Unternehmens.

Kemberg/MZ. - Ein Brandbrief wegen fehlender Internatsplätze sorgt für Aufsehen. Die Dachdeckerei und Bauklempnerei Albrecht aus Kemberg wendet sich in der vergangenen Woche an das Bildungsministerium in Magdeburg. „Wir haben Reaktionen aus den verschiedensten Richtungen erhalten“, berichtet Geschäftsführer Jens Schäfer. Auch das Landesministerium selbst nimmt sofort Kontakt zum Unternehmen und den Berufsbildenden Schulen „Gutjahr“ in Halle auf.