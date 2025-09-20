weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mangel an Internatsplätzen: Hilfe vom Ministerium nach Brandbrief - Diese Sorgen haben Wittenberger Firmen trotzdem

Brandbrief aus Kemberg sorgt für unzählige Reaktionen. Unterkünfte für Auszubildende aus dem Landkreis Wittenberg werden bereitgestellt. Warum die das Problem aber nicht ganz lösen.

Von Andreas Hübner 20.09.2025, 10:00
Die Auszubildenden Nick Tukay (v.l.) und Alexander Schäfer mit Nicole und Jens Schäfer in der Schulungshalle des Unternehmens.
Die Auszubildenden Nick Tukay (v.l.) und Alexander Schäfer mit Nicole und Jens Schäfer in der Schulungshalle des Unternehmens. (Foto: Andreas Hübner)

Kemberg/MZ. - Ein Brandbrief wegen fehlender Internatsplätze sorgt für Aufsehen. Die Dachdeckerei und Bauklempnerei Albrecht aus Kemberg wendet sich in der vergangenen Woche an das Bildungsministerium in Magdeburg. „Wir haben Reaktionen aus den verschiedensten Richtungen erhalten“, berichtet Geschäftsführer Jens Schäfer. Auch das Landesministerium selbst nimmt sofort Kontakt zum Unternehmen und den Berufsbildenden Schulen „Gutjahr“ in Halle auf.