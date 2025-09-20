Simsonfahrer versucht sich in der Nacht von Freitag zu Samstag in Helfta der Kontrolle der Polizei zu entziehen. Warum der junge Mopedfahrer stiften gehen wollte.

Funkensprühende Flucht in der Nacht in Helfta auf der „Simme“

Helfta/MZ/bth - Polizeibeamte wollten am Samstag kurz nach 1 Uhr den Fahrer einer Simson kontrollieren. Der Mopedfahrer war im Eisleber Ortsteil Helfta im Bereich Hallesche Straße / Am Helftaer Anger unterwegs. Die Polizisten setzten zuerst das Haltesignal und dann das Blaulicht.