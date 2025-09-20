Not macht erfinderisch, wie ein Sammelordner im Stadtarchiv Bitterfeld-Wolfen belegt. Dieser ist mit unermesslichen Geldsummen gefüllt. Doch der Wert ist ein ganz anderer als erwartet.

Stadtarchiv-Mitarbeiter En-nûr Hasanovic hält 50 Milliarden Mark in der Hand. Kaufen kann er sich davon dennoch nichts.

BITTERFELD/MZ. - Schon einmal 50 Milliarden Mark in der Hand gehabt? En-nûr Hasanovic, Mitarbeiter im Stadtarchiv Bitterfeld-Wolfen, hat das auf jeden Fall. Auch wenn zehn Millionen Mark inflationsbereinigt noch ordentlich etwas wert wären, könnte sich Hasanovic dennoch nichts davon kaufen – und nicht nur, weil das sogenannte Notgeld dem Stadtarchiv gehört. Denn die teils kunstvoll gestalteten Scheine und Keramik-Münzen waren nur wenige Wochen etwas wert, und das auch noch regional begrenzt.