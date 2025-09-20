Feuerwehren in Hettstedt „Schlag ins Gesicht“: Berufung der neuen Feuerwehrleitung in Hettstedt fliegt von der Tagesordung
Wenige Minuten vor der Berufung der neuen Stadt- und Ortswehrleiter in Hettstedt werden die dazugehörigen Beschlüsse zurückgenommen. Was passiert ist.
20.09.2025, 13:00
Hettstedt/MZ. - Bei den Feuerwehren der Stadt Hettstedt sitzen Ärger und Frust tief. Bei der zurückliegenden Stadtratssitzung sollten die neue Stadtwehrleitung samt Stellvertreter sowie die neue Ortswehrleiterin der Stadt Hettstedt samt Stellvertreter berufen werden. Doch die dazugehörigen Beschlüssen wurden zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung genommen.