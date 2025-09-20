weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwehren in Hettstedt: „Schlag ins Gesicht“: Berufung der neuen Feuerwehrleitung in Hettstedt fliegt von der Tagesordung

Wenige Minuten vor der Berufung der neuen Stadt- und Ortswehrleiter in Hettstedt werden die dazugehörigen Beschlüsse zurückgenommen. Was passiert ist.

Von Tina Edler 20.09.2025, 13:00
In Hettstedt gibt es Diskussion um die Wahl der neuen Feuerwehrleitung.
In Hettstedt gibt es Diskussion um die Wahl der neuen Feuerwehrleitung. (Foto: Maik Schumann)

Hettstedt/MZ. - Bei den Feuerwehren der Stadt Hettstedt sitzen Ärger und Frust tief. Bei der zurückliegenden Stadtratssitzung sollten die neue Stadtwehrleitung samt Stellvertreter sowie die neue Ortswehrleiterin der Stadt Hettstedt samt Stellvertreter berufen werden. Doch die dazugehörigen Beschlüssen wurden zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung genommen.