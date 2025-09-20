Anna-Lena Heinrich ist die neue Weinprinzessin des Anbaugebietes Burgwerben/Kriechau. Und das, obwohl sie jahrelang gar keinen Wein trinkt. Was sie sich nun für ihre Amtszeit vorgenommen hat.

Burgwerben/Rippach/MZ. - Vor Anna-Lena Heinrich liegen zwei vollgepackte Jahre. Seit Anfang September trägt die 26-Jährige aus Rippach den Titel der Burgwerbener Weinprinzessin. Doch dass sie dieses Amt einmal übernehmen würde, war keineswegs abzusehen. Denn im Gegensatz zu vielen ihrer Amtskolleginnen kommt Anna-Lena Heinrich nicht aus einer Winzerfamilie und hat auch sonst eher wenig Vorkenntnisse was Lese, Herstellung oder Verkauf von Rebsäften anbelangt. „Ich war viele Jahre lang weinresistent und habe erst mit Anfang 20 zum Wein gefunden“, gesteht die 26-Jährige sogar.