Photovoltaik-Anlagen errichtet Stadt rüstet auf: Fünf Dächer von Schulen und Bädern in Dessau-Roßlau liefern Sonnenstrom
Insgesamt fünf Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude nimmt die Stadt im Oktober bzw. im November in Betrieb. Auf welchen Dächern die Anlagen installiert wurden, welche Leistung sie haben und was die Verwaltung sich davon verspricht.
20.09.2025, 17:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Vier Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden nimmt die Stadt Anfang Oktober in Betrieb, eine fünfte folgt im November. Das kündigte Lutz Behrend, Sachgebietsleiter technische Gebäudeausrüstung, beim monatlichen Pressegespräch der Stadt im Dessauer Rathaus an.