Photovoltaik-Anlagen errichtet Stadt rüstet auf: Fünf Dächer von Schulen und Bädern in Dessau-Roßlau liefern Sonnenstrom

Insgesamt fünf Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude nimmt die Stadt im Oktober bzw. im November in Betrieb. Auf welchen Dächern die Anlagen installiert wurden, welche Leistung sie haben und was die Verwaltung sich davon verspricht.