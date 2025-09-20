weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Photovoltaik-Anlagen errichtet: Stadt rüstet auf: Fünf Dächer von Schulen und Bädern in Dessau-Roßlau liefern Sonnenstrom

Insgesamt fünf Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude nimmt die Stadt im Oktober bzw. im November in Betrieb. Auf welchen Dächern die Anlagen installiert wurden, welche Leistung sie haben und was die Verwaltung sich davon verspricht.

Von heidi Thiemann 20.09.2025, 17:00
Auf fünf Dächern lässt die Stadt PV-Anlagen installieren. Die größte Anlage befindet sich auf dem dach des Sportbades.
Auf fünf Dächern lässt die Stadt PV-Anlagen installieren. Die größte Anlage befindet sich auf dem dach des Sportbades. (Foto: Stadtverwaltung)

Dessau-Rosslau/MZ. - Vier Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden nimmt die Stadt Anfang Oktober in Betrieb, eine fünfte folgt im November. Das kündigte Lutz Behrend, Sachgebietsleiter technische Gebäudeausrüstung, beim monatlichen Pressegespräch der Stadt im Dessauer Rathaus an.