An der Grundschule „Am Weinberg“ in Farnstädt laufen Sanierungsarbeiten. Regenwasser drang bereits ins Gebäude ein. Nun soll das Dach binnen drei Wochen erneuert sein.

Das Gebäude der Grundschule „Am Weinberg“ in Farnstädt ist für die Dachsanierung eingerüstet.

Farnstädt/MZ. - Das Schulgebäude in Farnstädt ist eingerüstet. An der Grundschule „Am Weinberg“ werden sowohl das Hauptdach als auch das Dach des Eingangsbereichs saniert, wie Maria Wrede, Bauamtsleiterin der Verbandsgemeinde (VG) Weida-Land, zu der Farnstädt gehört, auf Anfrage mitteilt. Vorgesehen ist die Erneuerung der Bitumenschweißbahn und der Dachhaut.