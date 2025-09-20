Der Berliner Berthold Rzany erwarb 2019 die Kirche Stöbnitz und sorgt seitdem für ihre schrittweise Sanierung. Was er jetzt dem Ort gespendet hat und wie die Einwohner auf sein Engagement reagieren.

Was Besitzer der Kirche Stöbnitz dem Ort spendiert

Stöbnitz/MZ. - 2019 erwarb der Berliner Dermatologe Berthold Rzany die entwidmete evangelische Kirche Stöbnitz aus dem 18. Jahrhundert. Sie wird seitdem behutsam restauriert. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Gotteshaus ein Ort für Kunst und kulturelle Aktivitäten im Müchelner Ortsteil sein.