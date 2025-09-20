weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tierpark Köthen: Mutter stirbt kurz nach der Geburt: Tierparkchef Michael Engelmann wird zum Ziehpapa für Eselfohlen

Am Donnerstag ist im Tierpark Köthen ein kleines Eselfohlen zu Welt gekommen. Es heißt Samira. Doch Mutter Tequila stirbt kurz darauf. Nun kümmert sich Tierparkchef Michael Engelmann um den kleinen Esel - Tag und Nacht. Wie geht es jetzt weiter?

Aktualisiert: 20.09.2025, 12:06
Eselkind Samira wird jetzt von Tierparkchef Michael Engelmann betreut, nachdem seine Mutter verstorben ist.
Eselkind Samira wird jetzt von Tierparkchef Michael Engelmann betreut, nachdem seine Mutter verstorben ist. Tierpark Köthen/Engelmann

Köthen/MZ. - Manchmal liegen Freud und Leid sehr dicht beisammen. Am Donnerstag ist im Tierpark Köthen ein kleines Eselkind zur Welt gekommen. Doch keine zwei Stunden nach der Geburt kollabierte Mutter Tequila, wie der Tierpark in den sozialen Medien am Wochenende mitteilte.