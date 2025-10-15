In Rackith beginnt die Rübenernte. Ein Teil des Zuckers aus unseren Supermarktregalen stammt von hier. Doch eine eingeschleppte Zikade bedroht die Ernte. Was das für Verbraucher bedeutet.

Hightech auf dem Acker: „Tiger“ erntet Rüben in Rackith, doch Zikade bedroht Ernte - mit Folgen für Verbraucher

Agrarchef Tino Gast zieht eine Zuckerrübe aus dem Boden. Gar nicht so einfach per Hand. Auf rund 100 Hektar wächst rund um Rackith die süße Frucht, doch eine winzige Zikade setzt den Beständen zunehmend zu.

Rackith/MZ. - Ein Brummen liegt inder Luft, dumpf dröhnen die 770 PS über den Acker in Rackith. Die Erntemaschine „Tiger 6“, ein knallgelbes Hightech-Ungetüm auf sechs Rädern, frisst sich durch die Erde. Vorne mulchen rotierende Messer das Rübenlaub, dahinter rütteln Polterschare die mehr als ein Kilo schweren Knollen aus dem Boden. In der Kabine der gigantischen Erntemaschine sitzt Felix Pötzsch. Er ist 38, wohnt in Boßdorf und arbeitet im Auftrag der Firma „Agravis“. Bereits im sechsten Jahr ist er für die Zuckerrübenernte eingeteilt. Mit ruhiger Hand bedient er den Joystick seines Gefährts. Vieles funktioniert inzwischen vollautomatisch.