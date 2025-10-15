Auf dem Gelände des künftigen Justizzentrums legen Archäologen Spuren der Stadtgeschichte frei – von mittelalterlichen Kellern bis zu Gruben aus der vorrömischen Eisenzeit.

Grabungsleiter Lutz Jansen zeigt, was die Fläche auf dem Burgplatz bisher offenbart. Vor allem sind es kleinere Keller.

Aschersleben/MZ - Ein kühler Wind zieht über die Baufläche an der Darre. Grabungshelfer hocken auf dem Boden, bewaffnet mit Kellen, Bürsten und Maßbändern. Zwischen ihnen ragt ein schmaler, rechteckiger Grubenrand aus dem Erdreich – die Konturen eines Kellers, vielleicht 400 Jahre alt oder sogar älter. Zwei von sechs Monaten Grabungszeit sind geschafft. Und schon hat das Team um Grabungsleiter Lutz Jansen spannende Einblicke in die Vergangenheit des Areals gewonnen, auch wenn der „große Wurf“ bislang ausgeblieben ist.