Händler der Innenstadt laden am ersten November-Wochenende zum 3. „Heimat shoppen“. Dafür haben sie sich viel einfallen lassen. Warum die Freude aber mächtig getrübt wird.

Mehr Leben für Dessaus Innenstadt - Händler laden im November zum „Heimat shoppen“ ein

Tina John, Hans-Jörg Bliesener, Angelika Burg-Krätzig und Stefanie Schmidt-Pforte (v.l.) freuen sich auf das „Heimat shoppen“ in ihrer Heimatstadt.

Dessau/MZ. - „Selbst aktiv werden und nicht nur machen lassen, das ist meine Devise“, stellt sich Angelika Burg-Krätzig als eine Teilnehmerin des diesjährigen „Heimat shoppen“ am 1. und 2. November vor.