Einkaufen in Dessau-Roßlau Mehr Leben für Dessaus Innenstadt - Händler laden im November zum „Heimat shoppen“ ein
Händler der Innenstadt laden am ersten November-Wochenende zum 3. „Heimat shoppen“. Dafür haben sie sich viel einfallen lassen. Warum die Freude aber mächtig getrübt wird.
15.10.2025, 08:00
Dessau/MZ. - „Selbst aktiv werden und nicht nur machen lassen, das ist meine Devise“, stellt sich Angelika Burg-Krätzig als eine Teilnehmerin des diesjährigen „Heimat shoppen“ am 1. und 2. November vor.