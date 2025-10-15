weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Händler der Innenstadt laden am ersten November-Wochenende zum 3. „Heimat shoppen“. Dafür haben sie sich viel einfallen lassen. Warum die Freude aber mächtig getrübt wird.

Von Sylke Kaufhold 15.10.2025, 08:00
Tina John, Hans-Jörg Bliesener, Angelika Burg-Krätzig und Stefanie Schmidt-Pforte (v.l.) freuen sich auf das „Heimat shoppen“ in ihrer Heimatstadt.
Tina John, Hans-Jörg Bliesener, Angelika Burg-Krätzig und Stefanie Schmidt-Pforte (v.l.) freuen sich auf das „Heimat shoppen“ in ihrer Heimatstadt. Foto: Th. Ruttke

Dessau/MZ. - „Selbst aktiv werden und nicht nur machen lassen, das ist meine Devise“, stellt sich Angelika Burg-Krätzig als eine Teilnehmerin des diesjährigen „Heimat shoppen“ am 1. und 2. November vor.