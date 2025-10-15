Das Naumburger Theater bringt das bekannte Einpersonenstück von Patrick Süßkind „Der Kontrabass“ auf die Bühne. Im Alten Schlachthof wird dafür rege geprobt. Ratschläge gibt auch ein Profimusiker aus Weimar.

Du und dein Kontrabass: Schauspieler Markus Fennert übernimmt die Hauptrolle in dem Einpersonenstück von Patrick Süßkind.

Naumburg - „Lesen, lesen, pauken, pauken. Im Zug, vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen.“ Wenn Schauspieler Markus Fennert über die Vorbereitungen für sein nächstes Stück erzählt, verfällt er in eine Art Mantra. Bis spätestens zum 24. Oktober, zur Premiere, muss der etwa 40-seitige Text eines langen Monologs sitzen: