Erster Spatenstich bei Agravis in Rackith. Warum dort eine Werkstatt modernsten Standards entstehen wird.

Rackith/MZ. - Die Spaten stechen in den aufgeschütteten Sand. Dieser fliegt ein paar Meter und bedeckt die Hülse, die dann im Boden verbleiben soll. Mit dieser ersten Aktion ist der offizielle Bau einer neuen Werkstatt für die Agravis Technik Sachsen-Anhalt/Brandenburg GmbH am Standort in Rackith gestartet. Auf einer Gesamtfläche von 910 Quadratmetern wird eine auf modernsten Standard ausgerüstete Halle erbaut.