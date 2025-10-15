Die Bahnstrecke zwischen Halle und Sangerhausen ist ab 17. Oktober gesperrt. Im kommenden Jahr wird es weitere Vollsperrungen geben.

Welche Arbeiten zwischen Halle und Sangerhausen geplant sind

Das Bahnunternehmen Abellio fährt auf der Strecke zwischen Halle und Kassel über Eisleben.

Eisleben/MZ/JM. - Aufgrund der Baumaßnahmen der Deutschen Bahn in Röblingen, Eisleben und Sangerhausen wird die Strecke zwischen Halle und Sangerhausen vom 17. Oktober, 20 Uhr, bis zum 17. November komplett gesperrt. Als Schienenersatzverkehr werden Busse eingesetzt. Welche Arbeiten in dieser Zeit geplant sind, hat Uwe Sieber von der DB InfraGo AG kürzlich in einer Veranstaltung in Eisleben mitgeteilt. Sieber ist Projektleiter für die sogenannte Korridorsanierung im Abschnitt Halle-Eichenberg.