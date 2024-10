Heinz Möller stellt im Haus der Alltagsgeschichte seine Chronik zur DDR-Möbelindustrie vor. Warum er bereits drei Chroniken geschrieben hat und wie er an die Informationen kommt.

Chronik über Möbelwerke in Wittenberg und Rotta

Wittenberg/MZ - Heinz Möller, ehemaliger stellvertretender ökonomischer Direktor im VEB Möbelkombinat Dessau, empfängt am Donnerstag, 10. Oktober, um 17 Uhr rund 20 interessierte Gäste im Haus der Alltagsgeschichte. Der 75-jährige Rentner widmet sich einem wichtigen Kapitel ostdeutscher Wirtschaftsgeschichte: der Möbelindustrie in der DDR. Für viele Anwesende ist sein Vortrag nicht nur ein Stück Historie, sondern Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte. So auch für den Referenten.