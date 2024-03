Das Haus der Alltagsgeschichte in Wittenberg hat seine Ausstellung um zahlreiche Stücke erweitert. Spielzeug aus den Jahrzehnten vor der Wende ist dort nun zu sehen.

Erweiterte Ausstellung im Haus der Geschichte läuft gut an

Spielzeugausstellung im Haus der Alltagsgeschichte in Wittenberg

Puppen, Teddys und vieles mehr ist in der erweiterten Ausstellung im Haus der Alltagsgeschichte zu sehen.

Wittenberg/MZ. - Seit Ende letzten Jahres ist die Ausstellung im Haus der Geschichte in Wittenberg um einige Räume erweitert worden. Ausgestellt werden in ehemaligen Lagerräumen nun Dinge, die manch einen in Kindheitstage zurückversetzen dürften: Spielzeuge aus den Jahrzehnten vor der Wende. Angefangen bei selbstgebasteltem Spielzeug aus den Nachkriegsjahren, über Wildwest-Szenen aus DDR-Produktion bis hin zu immer noch funktionieren Autos im Miniaturformat.