Petra Schütze aus Gräfenhainichen arbeitet an der Töpferscheibe: Seit vier Jahrzehnten lebt sie ihre Leidenschaft für das Handwerk und gibt diese am Wochenende weiter.

Gräfenhainichen/Zahna-Elster/MZ. - Dieses Märzwochenende wird kreativ: Kunst- und Handwerksinteressierte haben die Gelegenheit, in die Welt der Keramik einzutauchen. Denn der „Tag der offenen Töpfereien“ lädt dazu ein, den kreativen Prozessen in 521 Werkstätten in Deutschland ganz nah zu kommen. Auch aus dem Landkreis Wittenberg beteiligen sich zwei Betriebe.

Tag der offenen Töpferei: Kunst und Handwerk erleben im Landkreis Wittenberg

Für Anja Engler von der Keramikwerkstatt Doster aus Zahna-Elster ist der Tag kein Wettbewerb, sondern vielmehr eine Gelegenheit zum Austausch und gegenseitigen Unterstützen. „Töpfer halten zusammen“, macht Engler im Gespräch mit der MZ deutlich, die ihre handgefertigten Werke das ganze Jahr über auf verschiedenen Töpfermärkten in der Region präsentiert.

Zum 19. Mal öffnet Engler in diesem Jahr ihre Werkstatt für die bundesweite Aktion: „Dieser Tag ist für uns sehr wichtig, um zu zeigen, was wir machen“, erklärt sie. Doch nicht nur für die Werkstatt selbst, sondern auch für die Region Zahna-Elster sei der Tag ein echter Anziehungspunkt. In ihrer Keramikwerkstatt stehen in diesem Jahr frühlingshafte Dekorationen und handbemalte Schalen im Mittelpunkt, die die Besucher direkt vor Ort selbst gestalten können. „Es wird ein echtes Farberlebnis“, kündigt Engler die Aktion an diesem Wochenende an.

Zahna-Elster: Die Keramikwerkstatt Doster präsentiert frühlingshafte Dekorationen

Seit 31 Jahren betreibt sie die Werkstatt zusammen mit ihrem Ehemann Georg Engler. Auf rund 70 Quadratmetern fertigen sie ihre Keramiken. Ihr Mann ist vor allem an der Töpferscheibe und am Ofen tätig, wo der erste Brandvorgang bei 960 Grad Celsius erfolgt. Der Glasurbrand sogar bei 1.235 Grad. Engler erklärt: Dies ist notwendig, damit die Stücke auch modernen Anforderungen, wie der Spülmaschinentauglichkeit, gerecht werden. Dabei kommt der leistungsstarke elektrische Ofen mit 12,5 kW zum Einsatz, der teilweise durch eine Photovoltaikanlage betrieben wird.

Anja Engler und ihr Ehemann Georg in der Keramikwerkstatt (Foto: Thomas Tominski)

Töpferstube Petra Schütze: Seit 20 Jahren Teil des „Tags der offenen Töpfereien“

Fester Bestandteil des Jahreskalenders ist die Veranstaltung auch für die Töpferstube Petra Schütze in Gräfenhainichen. Auch sie blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit 20 Jahren ist sie ununterbrochen bei dem bundesweiten Tag dabei und freut sich jedes Jahr aufs Neue über die zahlreichen Besucher, die an diesem Wochenende ihre Werkstatt entdecken.

„Es ist eine großartige Gelegenheit, die Menschen für das Handwerk zu begeistern“, sagt Petra Schütze, die im Jahr 1985 in das Töpferhandwerk eingestiegen ist. „Damals habe ich mir einen Traum erfüllt und ich liebe es immer noch“, sagt sie im Gespräch mit der MZ. Auch wenn der Beruf in Sachsen-Anhalt heute nicht mehr ausgebildet werde und die Tradition dadurch langsam verblasse, gibt Schütze ihre Leidenschaft an die jüngere Generation weiter. Ihre beiden Enkelkinder, im Alter von zwölf und 15 Jahren, sind bereits aktiv dabei und helfen auch an diesem Wochenende mit, die Kunst des Töpferns weiterzuführen.

Neben der Möglichkeit, an der Töpferscheibe selbst Hand anzulegen, gibt es bei Schütze auch Kaffee, Tee und Kuchen für die Besucher. Außerdem soll es auch einige Aktionen für Kinder geben. Familien sind daher herzlich eingeladen, gemeinsam einen kreativen Tag zu erleben.

Töpferkunst live erleben: Öffnungszeiten und Angebote am Wochenende

Die beiden Werkstätten öffnen an diesem Wochenende ihre Türen am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Besucher können die Keramikwerkstatt Doster in Zahna-Elster (Breitenteichstraße 48) und die Töpferstube Petra Schütze in Gräfenhainichen (Straße des Friedens 1) besuchen.