Wittenberg/MZ. - Ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw an der Einmündung zwischen der B187 und der Hafenbrücke hat am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu größeren Staus in Wittenberg geführt. Die Unfallaufnahme lief am Abend noch. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

