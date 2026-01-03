Im Landkreis beginnt das Großprojekt Mittelelbe-Schwarze Elster. Es soll dem Natur- und Hochwasserschutz dienen.

Gallin/Pretzsch/MZ/CUS. - Nach dreijähriger Planungsphase und jahrzehntelanger Vorbereitungszeit ist es endlich so weit: Am 1. Dezember 2025 ist das Naturschutzgroßprojekt Mittelelbe-Schwarze Elster mit der Bewilligung von Fördermitteln des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt in die Umsetzungsphase gestartet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Heinz-Sielmann-Stiftung hervor.