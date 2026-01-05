Der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises übernimmt auch in diesem Jahr die Entsorgung der ausrangierten Weihnachtsbäume. Was dabei zu beachten ist.

Wie im Salzlandkreis die alten Weihnachtsbäume entsorgt werden können

Die alten Weihnachtsbäume werden in Aschersleben und im Salzland vom Kreiswirtschaftsbetrieb mit dem Biomüll entsorgt.

Aschersleben/MZ - Wie der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) des Salzlandkreises mitteilt, gelten ausrangierte Weihnachtsbäume bei ihrer Entsorgung als Bioabfall. Laut Mitteilung auf der Homepage des KWB werden Tannen und Co. – natürlich ohne Baumschmuck – an den Abfuhrtagen der „braunen Tonne“ mit eingesammelt.

Mit der Abholung ist werktags ab 6.30 Uhr zu rechnen. Die Weihnachtsbäume sind neben der Bio-Tonne am Straßenrand abzulegen, um sie zweifelsfrei dem entsprechenden Abfall zuzuordnen, teilt der KWB mit.

Sonst könne keine Mitnahme erfolgen. Gesonderte Entsorgungsgebühren fallen nicht an, die Mitnahme ist ein kostenloses Angebot im Rahmen der regulären Biomüll-Entsorgung.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03471/68 44 522.