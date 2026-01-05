Im Steakhaus „Los Toros“ an der Schlossstraße 29 in Wittenberg beginnt ein neues Kapitel – mit einer Inhaberin aus Indien und klarer Vision.

Mexikanisches Restaurant in Wittenberg hat jetzt Chefin mit indischen Wurzeln

Kaur Navjeet aus Indien hat das Steakhaus „Los Toros“ in Wittenberg im November übernommen.

WITTENBERG/MZ. - Seit November führt Kaur Navjeet das Steakhaus „Los Toros“ in der Wittenberger Innenstadt. Die 40-Jährige stammt aus Indien und übernimmt den Betrieb an der Schlossstraße 29, nachdem die vorherige Inhaberin das Restaurant aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hat. Für Wittenberg ist „Los Toros“ aktuell das einzige Steakhaus dieser Art – zentral gelegen und besonders für Touristen gut erreichbar.