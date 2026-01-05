Das MVZ des Städtischen Klinikums will seine Dessau-Roßlauer Facharztpraxen im früheren Diakonissenkrankenhaus konzentrieren. Welche Vorbereitungen dafür gegenwärtig laufen. Welche Ärzte dort einziehen sollen - und welche nicht.

„Es geht nicht um simples Einsparen“ - Wie in der Dessauer Gropiusallee eine neue „Poliklinik“ entsteht

Sven Hartmann, kaufmännischer Leiter des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau, erläutert die Umbaumaßnahmen im ehemaligen Diakonissenkrankenhaus. Hier konzentriert das Medizinische Versorgungszentrum des Klinikums in Zukunft seine Facharztsitze.

Dessau/MZ. - Das MVZ des Städtischen Klinikums Dessau gGmbH ist eines der größten kommunalen Häuser dieser Art in der Bundesrepublik. Es hat rund 60 Arztsitze in 20 Fachbereichen an 13 Standorten und sichert die ambulante medizinische Versorgung in Dessau-Roßlau und weit darüber hinaus.