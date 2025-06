Das Stammhaus des Modegeschäfts „EULE“ in der Wittenberger Innenstadt wird umgebaut. Eine Etage soll dauerhaft geschlossen werden. Warum sich das Geschäft trotzdem neu aufstellt und was jetzt dort entstehen soll.

Großer Umbau im Modegeschäft Eule in Wittenberg – das ist geplant

Seit mehr als 30 Jahren in der Wittenberger Innenstadt präsent: Die Inhaber Claudia und Frank Paul im Geschäft.

Wittenberg/MZ - Wer in den vergangenen Tagen durch die Collegienstraße in Wittenberg spaziert ist, konnte es kaum übersehen: Große Banner mit satten Rabatten von bis zu 70 Prozent prangten am Stammhaus des Modegeschäfts „Eule“. Doch hinter dem großangelegten Räumungsverkauf steckt keine einfache Sommeraktion. Der Grund: Das Stammhaus wird umfassend umgebaut.